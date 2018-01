Auf dem Werbeplakat sieht sie schon mal super aus, die Ausstattung der mehr als 400 Athleten, Trainer und Betreuer, die zu den kommenden Olympischen Winterspielen ins südkoreanische Pyeongchang reisen werden. Am Montag durften die Sportlerinnen und Sportler dann in München bei der offiziellen Einkleidung zuschlagen. Fast wie im Kaufhaus füllten sie ihre Einkaufswagen, während sie von einer Station zur nächsten schlenderten. Für Viktoria Rebensburg, deutsche Skirennläuferin und Olympiasiegerin im Riesenslalom der Spiele von 2010, ist das fast schon Routine. Entsprechend ungerührt lässt sie sich beim Einsammeln der Kleidungsstücke fotografieren. "Ich fühle mich gut, also ich habe jetzt eine kleine Erkältung hinter mit, von dem her bin ich da jetzt auf dem Weg der Besserung und hoffentlich auch wieder bald dann ganz fit. Aber im Großen und Ganzen hat alles gut funktioniert - auch die Saison bisher. Und deshalb passt alles ganz gut." Und was geht ihr durch den Kopf, wenn sie an die Spiele denkt? "Natürlich, Olympische Spiele, da geht es um Medaillen, dadurch, klar, ist das sicherlich, auch wenn ich schon zwei Medaillen daheim habe, ein großer Traum, da jetzt auch wieder bei den Olympischen Spielen Medaillen mit heimbringen zu können. Und am liebsten, klar, bleibe ich die nächsten Jahre auf dem Niveau." Die von Adidas entworfene Ausstattung der Olympioniken umfasst laut Angaben des DOSB neben warmen Schuhen mehr als 50 Teile für die Podiums- und Trainings-Bekleidung sowie das offizielle Outfit für den Einzug der Athletinnen und Athleten ins Stadion. Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt.