Da lassen sich die Fans nicht lange bitten. Wenn die Punkrockhymnen der "Toten Hosen" durchs Stadion schallen, können Zehntausende im Schlaf mitsingen. Kein Wunder - die Band hat in ihrer mehr als 30-jährigen Karriere mit zahlreichen Hits ein Stück deutsche Musikgeschichte geschrieben. Die Regisseurin Cordula Kalbitz-Post hat den Musikern nun ein filmisches Denkmal gesetzt. "Weil Du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour feierte am Freitag auf der Berlinale Premiere. Dabei waren Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom von der Idee, ihre Tour 2018 von einem Filmteam begleiten zu lassen, erst gar nicht so begeistert. "Das war, glaube ich, im Jahr 2017, da waren wir ein bisschen müde von Medien und haben gesagt: schöne Idee, aber, nee, möchten wir nicht. Aber es arbeitete in uns. Und wir haben überlegt: Wenn wir jemals in unserem Leben doch noch eine Filmdokumentation machen wollen, dann lieber heute als morgen. Denn von hier aus geht es nur noch abwärts und Ihr wollt nicht wissen, wie das in fünf Jahren mit uns aussieht. Und dann haben wir panisch zurückgerufen und gesagt, Cordula, film uns schnell! Es könnten die letzten Abende werden." Die Spuren von fast vier Jahrzehnten Punkrock wirkten sich auch auf die Tour und die Dreharbeiten aus. Im Juni 2018 muss die Band ihre Tour unterbrechen - Campino hat einen Hörsturz - plötzlich ist eine wochenlange Zwangspause angesagt. "In meinem Beruf ist man schon auf seine Ohren angewiesen. Das war für mich kein Scherz in dem Sinne. Rückblickend denke ich, wir haben immer wieder mal so eine Lektion bekommen, einfach so ein Signal, dass das nicht ewig geht. Aber man muss damit umgehen. Jemand der im Bergbau arbeitet, darf sich über seine schwarze Lunge Nicht wundern und so ist das bei uns halt mit gewissen Sachen. Dennoch sind wir auf dem Weg und haben ein One-Way-Ticket gelöst. Da gibt es ja jetzt keine Frage dass man dann was anderes macht. Aber ein bisschen geht's ja auch noch." Auf der Bühne Vollgas zu geben, ist für die Band immer noch wichtig. Campino schwärmt bei der Berlinale-Pressekonferenz von einem Moment, den man mit anderen teilt und zelebriert. Genau diese Leidenschaft hat Cordula Kalbitz-Post so fasziniert. "Ich fand es toll, dass sie immer noch so eine Energie auf der Bühne haben, egal ob sie in einem Mini-Club oder vor 65.000 Leuten spielen. Es ist immer die gleiche Energie und das ist nicht selbstverständlich für eine Band, die knapp 60 ist." "Weil Du nur einmal lebst" begleitet die Band auf ihrer Tour durch Deutschland, die Schweiz bis nach Argentinien, wo die Hosen eine eingefleischte Fanbasis haben. Wer die Band auf der Berlinale verpasst hat, kann sich auf Ende März freuen - dann soll der Film in den deutschen Kinos starten.