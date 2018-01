Auf den ersten Blick wirkt es wie ein normales Puppenhaus. Doch in diesem Diorama versteckt sich das Grauen. Es zeigt die Nachbildung eines Tatortes aus den 1940er Jahren, inklusive aller Details. Das Diorama ist Teil einer Sammlung, die derzeit im Smithsonian American Arts Museum in Washington zu sehen ist. Geschaffen wurden die sogenannten Nussschalenstudien in den 40er und 50er Jahren von Frances Glessner Lee. Kuratorin Nora Atkinson: O-TON NORA ATKINSON, KURATORIN: "Es ist bemerkenswert, dass Frances etwas tat, was kein Mann im Gebiet der Kriminalistik getan hätte. Sie benutze das Handwerk, das sie als Kind gelernt hatte, um ein Problem zu lösen, zu dem die Menschen zur damaligen Zeit keine Lösung hatten." Glessner Lee wurde 1878 geboren. Schon von klein auf interessierte sie sich für Kriminalfälle. Weil sie zur damaligen Zeit als Frau nicht studieren sollte, wurde sie zunächst Hausfrau. Doch mit Anfang 50 erbte sie ein Vermögen, das sie in den Aufbau einer rechtsmedizinischen Ausbildungsganges an der Universität Harvard investierte. Die Kriminalistikausbildung war vorher sehr einfach. Viele Polizisten übersahen an Tatorten Hinweise oder zerstörten sie aus Versehen. Der neue Studiengang sollte die Ausbildung auf ein wissenschaftliches Niveau heben. Die Studenten sollten in den Schaukästen nach Hinweisen suchen und lernen, die Details richtig zu deuten. Entsprechend akribisch war Glessner Lee bei der Gestaltung. Die Informationen über die Tatorte entnahm sie aus Büchern oder Gesprächen mit Ermittlern und Autopsieberichten. O-TON NORA ATKINSON, KURATORIN: "Alle Puppen tragen Unterwäsche, obwohl man die ja gar nicht sieht. Sie war besessen, besonders was die medizinischen Details und Autopsie-Ergebnisse anging, weil sie das von klein auf interessierte. Die Kalender zeigen alle die richtige Seite, außer einem, aber das liegt an der Beweislage in diesem Fall. Es sind diese kleinen Details, kleine Schlösser, die Kleidung, die kleinen Zigaretten enthalten sogar Nikotin." Die Schaukästen werden bis heute für die Ausbildung von Kriminalisten eingesetzt. Deshalb bleibt auch die Auflösung der Fälle geheim. So müssen die Museumsbesucher sich selbst einen Reim darauf machen, was an diesen Tatorten wirklich geschah.