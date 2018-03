Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Tag nach seiner Wiederwahl in Moskau mit seinen geschlagenen Mitbewerbern für das Präsidentenamt getroffen. Dabei schlug Putin versöhnliche Töne an. Russland wolle konstruktive Gespräche mit seinen internationalen Partnern, sagte er am Montag. Er werde alles tun, um Konflikte zu lösen. Dennoch werde Russland weiter seine nationalen Interessen verteidigen. "Natürlich müssen und wollen wir darauf achten, dass unsere Fähigkeit, unser Land zu verteidigen, weiter gestärkt wird. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass niemand plant, den Rüstungswettlauf zu beschleunigen. Im Gegenteil, wir möchten mit allen Ländern auf der Welt konstruktive Beziehungen. Wir wollen mit unseren Partnern einen konstruktiven Dialog. Und wir werden sie dazu ermutigen." Natürlich hänge die weitere Entwicklung nicht nur von Russland ab, sagte Putin. Das sei wie in einer Liebesbeziehung, wo beide Partner daran arbeiten müssten, damit eine Liebe entstehen könne. Putin war zuletzt im Westen für seinen Konfrontationskurs in Konflikten etwa in Syrien oder der Ukraine kritisiert worden. Zudem gibt es einen diplomatischen Schlagabtausch mit Großbritannien, das Russland hinter der Gift-Attacke auf den Doppelagenten Sergej Skripal vermutet.