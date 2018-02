Der russische Präsident Wladimir Putin - hier Archivbilder - hat ab Dienstag täglich eine mehrstündige Feuerpause im syrischen Ost-Ghuta angeordnet. Die Waffenruhe solle jeden Tag von 09.00 bis 14.00 Uhr Ortszeit gelten, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Montag. Außerdem habe Putin die Einrichtung eines Fluchtkorridors für Zivilisten aus dem belagerten Gebiet befohlen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte in Moskau, extremistische Islamisten wie jene vom sogenannten Islamischen Staat und von der Al-Nusra-Front stünden nicht unter dem Schutz der Waffenruhe. Auch wies er Vorwürfe wegen eines mutmaßlichen erneuten Giftgas-Einsatzes zurück: O-Ton: "Einige Schlammschlacht-Medien haben gemeldet, dass Chlorin benutzt worden wäre, gestern oder heute morgen, in Ost-Ghuta. Man berief sich auch anonyme Quellen, die in den USA leben. Ich möchte darin erinnern, dass bereits gestern russische Offizielle vor solchen Provokationen gewarnt hatten, und sicher wird es noch mehr solcher Storys geben, und wir wissen, woher diese stammen, aus dem Bereich "Social Media"". Diese Bilder wiederum wurden von der Oppositionsgruppe "White Helmets", "Weißhelme", hochgeladen. Sie sollen zeigen, wie Angehörige der Weißhelme versuchen, Verletze zu bergen nach Luftangriffen auf die Gegend von Ost-Ghuta. Laut der in Großbritannien ansässigen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" sind in der Nacht zum Montag weitere 24 Menschen durch Luftangriffe der syrischen Regierungstruppen getötet worden. In Ost-Ghuta leben rund 400.000 Menschen. Die dort herrschenden Rebellen werden von militanten Islamisten dominiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Lage im umkämpften syrischen Ost-Ghuta als Hölle auf Erden angeprangert und die Kriegsparteien aufgerufen, die im Sicherheitsrat vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. "Ost-Ghuta kann nicht warten", sagte er am Montag in Genf. "Es ist höchste Zeit, diese Hölle auf Erden zu stoppen." Die türkische Führung wiederum erklärte, auch die Region Afrin, wo sie eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG vorantreibt, falle nicht unter die Feuerpause. Ost-Ghuta ist die letzte Hochburg der Aufständischen nahe der Hauptstadt Damaskus und liegt seit einer Woche unter einem der schwersten Bombardements des gesamten, seit rund sieben Jahren andauernden Krieges.