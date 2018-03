Der Alptraum des Flammen-Infernos kann sich im Angesicht dieser Zerstörung nur erahnen lassen. Dies war mal ein Kinosaal, Teil von dem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo, in dem unter anderem auch ein Kinderspielplatz untergebracht war. Am Sonntag war in dem Gebäude aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Ermittler waren die Notausgänge illegal blockiert, der Feueralarm war defekt, die Lautsprecheranlage war abgeschaltet. Viele Kinder seien im Kino eingesperrt gewesen. Zudem sei das für die Sicherheit zuständige Personal geflohen, als das Feuer ausbrach. Der Schmerz der Eltern am Dienstag vor Ort, die ihre Kinder verloren haben, muss unvorstellbar sein: "Wir konnten meine Kinder identifizieren, weil sie erstickt waren. Andere Kinder, die wir sahen, hatten nur einen halben Kopf und sie waren zudem ohne Hände und ohne Beine." "Sie haben einen Sack geöffnet. Und da war nur ein Haufen mit Händen und Beinen." Auch eine Anwohnerin äußerte sich am Dienstag in Kemerowo extrem geschockt: "Viele Kinder starben. Sie starben wegen der Verantwortungslosigkeit des Managements. Ich war am Sonntag um 16.20 Uhr da, als alles zu brennen begann. Aber ich hatte keine Vorstellung von dem Ausmaß dieser Tragödie. Und vor allem bin ich geschockt, dass sie die Wahrheit vor uns verbergen wollen." Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem Brand in dem Shoppingcenter mit Dutzenden Toten angekündigt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei dem Feuer seien viele Menschen ums Leben gekommen, vor allem Kinder, sagte Putin am Dienstag bei einem Besuch des Unglücksorts - Sie seien gestorben durch strafbare Fahrlässigkeit und wegen Schlampigkeit. Im Stadtzentrum von Kemerowo kamen am Dienstag, zwei Tage nach der Tragödie, Hunderte Menschen zu Protesten zusammen. Viele Einwohner der Stadt in Sibirien zweifelten die offiziellen Opferzahlen an. Sie befürchten, dass deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind, also von den Behörden zugegeben wird. Fünf Personen wurden den Ermittlern zufolge bislang festgenommen, darunter Mitarbeiter der Verwaltung des Einkaufzentrums.