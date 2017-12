Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalni darf nicht für die Präsidentenwahl kandidieren. Russlands Oberstes Gericht wies am Samstag den Einspruch Nawalnis gegen den entsprechenden Beschluss der Wahlkommission zurück. Diese hatte seine Kandidatur am Montag wegen einer Bewährungsstrafe nicht zugelassen. Nawalnis Vertreter, Ivan Zhdanov. "Die Entscheidung ist offensichtlich politisch motiviert. Das war bereits bei der Pressekonferenz von Wladimir Putin klar. Wir werden weiter auf allen anderen Ebenen kämpfen und Berufung einlegen. Wir werden uns an die Beschwerdekammer, das Präsidium des Obersten Gerichtshofs und das Verfassungsgericht wenden." Nawalni rief über Twitter zum Boykott der Wahl am 18. März auf. Er und seine Anhänger würden Wahlen ohne Konkurrenz nicht akzeptieren.