Die Russen wählen am Sonntag ihren Präsidenten und der Sieger steht so gut wie fest: Umfragen zeigen, dass Wladimir Putin bereits im ersten Wahlgang etwa 70 Prozent der Stimmen erobern dürfte und sich damit eine vierte Amtszeit bis 2024 sichert. Der 65-Jährige inszeniert sich als starker Mann, der dem Westen Paroli bietet und Russland auf die Weltbühne zurückgeführt hat. Im Inland scheut er allerdings Reformen, um die stagnierende Wirtschaft anzuschieben. Wegen westlicher Sanktionen und gefallener Rohstoff- und Energiepreise lahmt die Wirtschaft, Wachstumsraten von durchschnittlich sieben Prozent gehören längst der Vergangenheit an. Dennoch stellen seine insgesamt sieben Herausforderer keine Gefahr für Putin dar. Zu den zugelassenen Bewerbern zählt unter anderem die liberale TV-Moderatorin Xenia Sobtschak. Die Tochter von Putins politischem Ziehvater, Sankt Petersburgs Ex-Bürgermeister Anatoli Sobtschak. Antreten wird auch der Milliardär Boris Titow. Für sie und alle anderen Bewerber sagen die Umfragen Ergebnisse voraus, die maximal im einstelligen Prozentbereich liegen. Der Putin-Gegner und Oppositionelle Alexej Nawalny hat zum Boykott der Wahl aufgerufen. Er selbst wurde von ihr ausgeschlossen. Ihm war es in den vergangenen Monaten immer wieder gelungen, Tausende Menschen zu Protesten gegen Putin zu mobilisieren. Die meisten seiner Anhänger sind junge Russen, von denen viele nur Putin als Präsidenten kennen. Getrübt werden könnte Putins Wiederwahl durch eine geringe Wahlbeteiligung. In einer Fernsehansprache appellierte er an die patriotische Pflicht der Russen: "Wir in Russland haben immer selbst über unser Schicksal entschieden. Und wir haben so gehandelt, wie es uns unser Gewissen gesagt hat. Basierend auf unserem Verständnis von Recht und Gerechtigkeit und auf unserer Liebe zu unserem Land. Das ist Teil unseres nationalen Charakters, den die ganze Welt kennt. Ich bin mir sicher, dass jeder von ihnen über das Schicksal seines Heimatlandes besorgt ist. Deshalb bitte ich sie am Sonntag zur Wahl zu gehen. Nutzen Sie ihr Recht, über die Zukunft unseres großen und geliebten Russlands zu entscheiden." Damit die wahlmüden Russen zu den Urnen gehen gibt es Medienberichten zufolge auch Druck von Arbeitgebern, Ausbildern und Professoren. Und noch einen Trick wenden die Wahlkampfstrategen um Putin an: Rund um die Wahllokale werden am Sonntag Lebensmittel zu besonders günstigen Preisen angeboten. Ein Angebot, dass gerade arme Russen gerne wahrnehmen werden.