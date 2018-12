Auf der Bühne der Weltpolitik mag es manches Glatteis geben - doch bei diesem Spektakel in Moskau scheint dem russischen Präsidenten durchaus wohl zu sein. Wladimir Putin schwang sich am Samstagabend in Moskau auf die Kufen, zu einem Eishockeymatch mit Stars des russischen Volkssports. Ihm zur Seite, Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu. Der Präsident selbst setzte bei dem Match auf dem Roten Platz offenbar mehr auf Angriff und schoss fünf Tore. Am Ende stand es 14:0 für Putin und sein Team. Das traditionelle Match am Jahresende ist Teil der sogenannten Nacht-Hockey-Liga, einem Verband von Amateur-Clubs, der auf Anregung Putins hin 2011 gegründet wurde. Ihren Namen verdankt die Liga ihren Spielzeiten zu meist später Stunde - angepasst an die langen Arbeitstage des Präsidenten.