Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag vor der steigenden Gefahr eines Atomkriegs gewarnt. In seiner Pressekonferenz zum Jahresabschluss in Moskau sagt Putin die Welt werde zur Zeit Zeuge des Zusammenbruchs der internationalen Ordnung. Dadurch erhöhe sich das Risiko einer solchen Auseinandersetzung. Putin verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Ankündigung der USA, den INF-Vertrag von 1987 zu verlassen, der beiden Ländern den Bau und die Stationierung von Mittelstreckenraketen verbietet. "Was sollen wir tun, wenn diese Raketen in Europa auftauchen? Natürlich müssen wir unsere eigene Sicherheit gewährleisten. Lasst sie am Ende nicht sagen, dass wir versucht hätten, uns einen Vorteil zu verschaffen. Uns geht es nicht um einen Vorteil, sondern darum, das Gleichgewicht beizubehalten und uns um unsere Sicherheit zu kümmern." Er hoffe, dass der gesunde Menschenverstand siegen werde, sagte der russische Präsident weiter. Gelassen äußerte sich Putin über die Sanktionen des Westens gegen sein Land. Die russische Wirtschaft habe sich auf die Sanktionen eingestellt. Im jüngst neu aufgeflammten Konflikt mit der Ukraine zeigte sich Putin hart. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko habe die Krise im Schwarzen Meer aus wahltaktischen Gründen provoziert. Über das Schicksal der festgenommenen ukrainischen Matrosen werde nach den Ermittlungen entschieden. In der Meerenge von Kertsch hatten russische Spezialkräfte ukrainische Militärboote und ihre Besatzungen festgesetzt. Russland wirft der Ukraine die Verletzung der russischen Grenzen vor. Kiew bestreitet dies.