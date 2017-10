In den Zuständigkeitsbereich einer Monarchin fallen zuweilen auch skurril anmutende Aufgaben - so etwa ein Treffen mit einem Pferd im Skelett-Outfit. So geschehen am Dienstag in London. Gast in den Ställen berittener Soldaten im Hyde Park war Königin Elizabeth - sie selbst ist eine ausgewiesene Pferdeexpertin. Und so zeigte sich nach Angaben von Beobachtern großes Interesse für das Tier. Dabei erfuhr die Queen auch, dass das Pferd zu Lernzwecken angemalt wurde. So sollen die Soldaten etwas über die Knochenstruktur der Vierbeiner erfahren.