Der U.S. amerikanische Sänger R. Kelly wurde am Samstag aus dem Gefängnis entlassen. Er war am vergangenen Mittwoch festgenommen worden, weil er den Unterhaltszahlungen für seine drei Kinder nicht nachgekommen war. Unklar blieb, wer die Zahlung in einer Höhe von über 161.000 Dollar geleistet hatte, die die Bedingung für Kellys Freilassung waren, so die Angaben von Medienberichten aus dem Showbusiness. Im Februar war Kelly wegen sexuellem Missbrauch in zehn Fällen festgenommen, und gegen eine Kaution von über 100.000 Dollar wieder freigelassen worden. Ähnliche Vorwürfe bestreitet der R&B Sänger Kelly bereits seit Jahren. Anfang dieses Jahres erhoben mehrere Frauen in der TV-Dokumentation "Surviving R. Kelly" neue Vorwürfe gegen den "I believe I can Fly"-Sänger.