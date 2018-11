Schnäppchen, Rabatte und Prozente - Das versprechen derzeit viele Geschäfte und Online-Händler. Mit dem sogenannten "Black Friday" läuten sie das große Einkaufswochenende ein. In vielen Geschäften kämpfen die Kunden um die günstigsten Schnäppchen. In den Vereinigten Staaten gilt der Brückentag nach dem Thanksgiving-Feiertag seit langem als umsatzträchtigster Tag des Jahres und Start ins Weihnachtsgeschäft. Abschluss der Rabattschlacht ist der sogenannte "Cyber Monday" am kommenden Montag. Durchschnittlich 1000 Dollar gibt jeder US-Kunde in der Weihnachtszeit aus, sagt der US-amerikanische Einzelhandelsverband. Insgesamt könnten sich die Umsatz auf die 721 Milliarden Dollar belaufen. Klar, dass auch viele Geschäfte und Online-Händler in Europa davon etwas abhaben wollen. Seit einigen Jahren locken sie auch hierzulande am "Black Friday" mit Sonderangeboten. Auch in Deutschland findet der Rabatttag immer mehr Zuspruch. Verbraucherschützer raten, sich nicht von Rabatten oder angeblich geringen Lagerbeständen unter Druck setzen zu lassen. Die Rabatte seien oft nicht so hoch wie versprochen, da viele Geschäfte Preise vorher angehoben hätten. Oder die Nachlässe orientieren sich an der unverbindlichen Preisempfehlung, die kaum noch ein Händler verlangt. Preisvergleiche in Suchmaschinen können deutlich lohnender sein.