Radiojournalistin in Moskau angegriffen

Spuren einer Bluttat. In der russischen Hauptstadt Moskau hat ein Mann am Montag eine Journalistin des regierungskritischen Radiosenders Echo Moskwi mit einem Messer schwer verletzt. Die stellvertretende Chefredakteurin Tatjana Felgenhauer musste daraufhin im Krankenhaus notoperiert werden. Sie befand sich am Nachmittag nicht in Lebensgefahr. Der Chefredakteur der Radiosenders Alexej Wenediktow. "Der Mann wusste genau, was er tut. Er kam hier lang und betrat den Raum. Dann hat er Tatjana ein Messer in den Hals gerammt. Eine tiefe Schnittwunde, viel Blut. Aber Tatjana hat es noch aus eigener Kraft runter zum Krankenwagen geschafft." Der Angreifer wurde noch am Tatort überwältigt und an die Polizei übergeben. Nach ersten Information der Ermittler hatte der Mann keine russische Staatsangehörigkeit. Sein Handeln soll persönlich motiviert gewesen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Felgenhauer arbeitet bereits seit mehr als 10 Jahren bei dem privaten Radiosender, der für seine regierungskritische Ausrichtung bekannt ist.