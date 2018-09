Auch am Freitag standen sich Polizei und Umweltschützer im Hambacher Forst gegenüber. Die Polizei hatte am Donnerstag damit begonnen, Baumhäuser in dem Waldstück zu räumen und abzubauen. Sie Jahren halten den Wald hier Gegner des Braunkohle-Tagebaus besetzt, um gegen die geplante Rodung und für einen Ausstieg aus der Kohle zu demonstrieren. Die Polizei war auch am Freitag mit einem Großaufgebot vor Ort. Es war zu sehen, wie einzelne Demonstranten von den Beamten weggetragen wurden. Andere hatten sich offensichtlich zwischen den Baumkronen und auf Plattformen angeseilt. In einer ersten Bilanz am Donnerstag hatte die Polizei die Proteste gegen die Räumung als weitgehend friedlich bezeichnet. Vereinzelt habe es aber Angriffe auf Beamte gegeben, hieß es. RWE will den Wald ab Mitte Oktober roden, um die Stromerzeugung in den benachbarten Braunkohlekraftwerken weiterzubetreiben. Umweltschutzverbände hatten von RWE gefordert, die Rodungen auszusetzen, bis die derzeit in Berlin tagende Kohlekommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Sie soll einen verbindlichen Zeitplan für das Ende der Kohleverstromung festlegen.