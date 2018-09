Die Polizei ließ sich am Dienstag einiges einfallen, um an die von Umweltschützern und Kohle-Gegnern besetzten Baumhäuser im Hambacher Forst heranzukommen. Seit Tagen sind die Beamten in dem Waldstück zwischen Köln und Aachen im Einsatz. Am Dienstagvormittag waren nach Angaben der Polizei mehr als 30 von insgesamt rund 50 Baumhäusern der Demonstranten geräumt worden. Bis auf einzelne Zwischenfälle sei die Lage friedlich geblieben, hieß es. Den Angaben zufolge wurden während der Räumungsaktion mehrere Menschen in Gewahrsam genommen. Andreas Müller, Sprecher der Polizei Aachen: "Also, im Moment läuft alles nach Plan, und gibt jetzt keinen Grund, von der Linie abzuweichen. Man muss natürlich immer wieder auf kleinere Einzelaktionen reagieren. Es werden mal Barrikaden aufgebaut auf der Landstraße und auf den Waldwegen hier. Aber das sind bislang kleinere Aktionen, mit denen können wir gut umgehen, und im Moment läuft alles nach Plan." Das Energieunternehmen RWE will mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald für den Braunkohletagebau abholzen. Die Rodung des Forstes sei notwendig, da sonst die Kraftwerke in der Region nicht mehr ausreichend mit Braunkohle versorgt werden könnten, so RWE. Umweltschützer fordern, dass der Wald nicht gerodet werden dürfe, solange die bundesweite Kohlekommission in Berlin im Gespräch ist. Das Gremium soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten. Die Kohlekommission tagte am Dienstag im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Vor dem Gebäuden protestierten verschiedene Umweltverbände für einen zügigen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung. Auch Landwirte beteiligten sich an dem Protest. Aus Solidarität mit den Besetzern des Hambacher Forstes pflanzten die Demonstranten symbolisch einige Bäume vor dem Ministerium und protestierten mit Masken und Kettensägen gegen die geplante Rodung des Waldstückes.