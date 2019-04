Raketenrucksäcke sind nichts Neues, spätestens seit James Bond und der Eröffnungsfeier der olympischen Sommerspiele 1984. Ein selbstgedruckter sogenannter "Jetsuit" ist da schon etwas anderes. Eine britische Firma hat in New York einen, nach eigenen Angaben, komplett additiv gefertigten Anzug mit fünf Strahltriebwerken vorgestellt, zwei kleinere an jedem Arm und ein größeres auf dem Rücken. Die Motoren können mit verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden, bei der Präsentation kam Diesel zum Einsatz. Auch die Turbinen des Jetsuits entstanden im Schichtbauverfahren. Sie wurden mit einem Laser aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt. Sam Rogers von Gravity Industries. "Wir demonstrieren hier einen vollständig 3D-gedruckten Anzug. Genaugenommen wurde er aus Nylon und Aluminium gedruckt. Dies ist die erste öffentliche Flugvorführung." Der Gründer des Unternehmens hält derzeit einen Guinness-Rekord für die schnellste Geschwindigkeit in einem körpergesteuerten Jet-Motoranzug. Auf einem Vorgängermodell erreichte er 51,5 Stundenkilometer.