Ein Auktionshaus in Frankreich will Rares aus der Welt der Automobile unter den Hammer bringen: Diesen Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta, Baujahr 1939. Von dem Wagen wurden weniger als 50 Exemplare hergestellt. Dieses hier war 43 Jahre in der Hand des derzeitigen Besitzers und hat noch den originalen Motor. 16 bis 22 Millionen Euro - ist das erhoffte Auktionsergebnis. Eine weitere Rarität ist dieser 1966er Serenissima Spyder von Fantuzzi. Nach der Teilnahme am legendären 24 Stunden-Rennen von Le Mans wurde der Wagen 1966 verpackt und seitdem nie wieder angerührt. Es ist das einzige noch existierende Exemplar des Wagens. Die Auktion soll am 8. Februar in Paris stattfinden.