Wagemutige Sportler auf ihren rasanten Hornschlitten. Das traditionelle Hornschlitten-Rennen in Garmisch-Partenkirchen feierte am Sonntag ein rundes Jubiläum. Die Schlittenfahrer gingen im 50-igsten Jahr an den Start. Rund 5000 Besucher schauten ihnen dabei zu. Insgesamt traten mehr als 70 Teams gegeneinander an, es gab ein Frauen- und ein Männerrennen. Der Start liegt in 900 Meter Höhe, die Strecke ist rund einen Kilometer lang. 160 Höhenmeter werden überwunden. Schnee gab es in diesem Jahr mehr als genug. Dieser Zuschauer war begeistert: "Und mit den Schneemassen hier, wie gesagt, wir waren schon öfters hier in Garmisch, so haben wir es noch nicht erlebt, super Bedingungen. Und zum Schlittenfahren gehört auch Schnee dazu. Und das es noch einmal so schneit, finde ich eigentlich super." Die Schlitten erreichen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu einhundert Stundenkilometern. Das geht nicht immer ohne Blessuren ab. Diesmal gab es nach Angaben der Veranstalter drei Verletzte. Niemand sei aber ernsthaft verletzt worden, hieß es. Bei den ersten Rennen wurde die Strecke noch mit Fackeln beleuchtet und die Zeit per Hand gestoppt. Inzwischen wird die Rennstrecke präpariert und gesichert. Mittlerweile gibt es eine Großbildleinwand und die Zeiten werden per Computer ausgewertet.