Die Bahn neigt sich dem Ende - die Tage des "Himmelspalastes" sind gezählt. Die chinesische Raumstation "Tiangong-1" befindet sich im Sinkflug und wird voraussichtlich in Teilen um das Osterwochenende herum auf die Erd-Oberfläche stürzen. Wo und wann genau, ist aber noch unklar, wie Holger Krag am Donnerstag in Darmstadt erklärte, der Leiter des Büros für Weltraumschrott bei der Europäischen Weltraumagentur ESA. O-Ton: "Also, wir sehen den Wiedereintritt von Tiangong-1 zwischen dem 30. März und dem 3. April, das ist also noch ein relativ großer Zeitraum. Deswegen kann man das Gebiet noch nicht besser eingrenzen. Das Gebiet betrifft zurzeit noch fast alle großen Kontinente bis auf die Antarktis. Zwischen dem 43. Breitengrad Süd und dem 14. Breitengrad Nord. Das ist Südamerika, das ist fast ganz Afrika, das ist Australien, Südasien und Südeuropa und auch der südliche Teil von Nordamerika." Die zwölf Meter lange Raumstation werde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wohl nicht komplett verglühen, vermutet der Experte für Weltraumschrott. O-Ton: "Wir gehen davon aus, dass zwischen 20 und 40 Prozent der ursprünglichen Masse von achteinhalb Tonnen immerhin den Wiedereintritt überleben können. Das sind typischerweise kugelförmige Objekte, Tanks, die aus hitzefestem Material bestehen. Die könnte man am Boden finden. Ob es jetzt dadurch jemand verletzt wird, das ist extrem unwahrscheinlich. Wir vergleichen die Wahrscheinlichkeit mit der Wahrscheinlichkeit, im selben Jahr zweimal vom Blitz getroffen zu werden, also sehr gering." 2011 hatte China das Raummodul ins All geschickt. Seit 2013 ist die Station laut Angaben der ESA unbemannt. Eigentlich sollte Tiangong-1 mit einem kontrollierten Wiedereintritt über einem bestimmten, unbewohnten Gebiet zum Absturz gebracht werden. Da es laut ESA aber seit 2016 keinen Kontakt mehr zum Modul gibt, konnten die für das Manöver nötigen Triebwerke nicht gezündet werden.Die ESA schätzt, dass etwa 8.000 Tonnen Weltraumschrott im All unterwegs sind.