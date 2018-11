In diesem modernen Büro- und Geschäftshaus im Zentrum von München hat Blackrock Deutschland seinen Sitz. Die Räume des weltgrößten Vermögensverwalter an der Isar wurden nach Informationen eines Insiders am Dienstag von Ermittlern der Kölner Staatsanwaltschaft durchsucht. Grund sei ein Ermittlungsverfahren zu Dividenden-Steuertricks, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Bei "Cum-Ex" ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank mindestens zwei Mal erstatten. Allein in Deutschland entgingen dem Fiskus dadurch nach Angaben des Bundesfinanzministeriums mehr als fünf Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaften München und Köln wollten sich nicht zur Sache äußern. Ein Sprecher des US-Konzerns betonte, Blackrock arbeite in einer laufenden Untersuchung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Transaktionen uneingeschränkt mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland ist seit 2016 der CDU-Politiker Friedrich Merz, der derzeit für den Parteivorsitz kandidiert. Die umstrittenen Geschäfte betreffen aber offenbar die Jahre davor. Ein Sprecher von Merz verwies auf Äußerungen des Politikers in der "Süddeutschen Zeitung" von der letzten Woche. Merz hatte dem Blatt unter anderem gesagt, er verurteile Steuertricks zulasten der Staatskasse. Derartige Geschäfte seien vollkommen unmoralisch, unabhängig von der juristischen Bewertung.