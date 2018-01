Mit einer großangelegten Razzia sind Einsatzkräfte von Zoll und Polizei am Dienstag in Nordrhein-Westfalen gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Gegenstand der Durchsuchungen war die sogenannte organisierte Form der Schwarzarbeit, sprich: alles, was mit Sozialabgaben und ähnlichem Betrug zu tun hat, sagte die Zollsprecherin Ruth Haliti. "Wir haben Geschäftsräume durchsucht, wir haben Wohnräume durchsucht. Also alles das, wo wir in irgendeiner Form denken, dass wir Beweismittel sicherstellen können, sind im Rahmen dieser strafprozessualen Maßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaften abgearbeitet worden." Zur Verstärkung sind Spezialeinheiten eingesetzt worden, sagte Haliti weiter. Auf die Durchsuchungen folge die Auswertung, die sich in diesem Bereich aufgrund der Komplexität der Verfahren eher langwierig gestalte.