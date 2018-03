Es waren vor allem die Zuschauer, die beim Champions League Rückspiel zwischen Paris Saint Germain und Real Madrid in Paris ein Feuerwerk abbrannten. Ansonsten blieb das Duell der Fußball-Giganten einiges an Klasse und Spannung schuldig. Das lag vor allem daran, dass PSG in der Offensive nicht viel einfiel. Real Madrid um Superstar Ronaldo kontrollierte dagegen das Spiel und blieb dabei torgefährlich. Das reichte für einen 2:1 Auswärtssieg. Und nach dem Sieg im Hinspiel für einen ungefährdeten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Entsprechend zufrieden war Real Trainer Zinedine Zidane nach dem Spiel: "Ich denke, es ist alles gut gelaufen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und das von Beginn an. Wir haben unseren Gegner unter Druck gesetzt und aus meiner Sicht ein perfektes Spiel gemacht. Ich hatte Glück, dass alle Spieler gesund waren, auch die Auswechselspieler. Alle haben es gut gemacht, das ist wichtig. Hier ist es nicht leicht, gut Fußball zu spielen. Aber wir haben es gemacht. Wir haben das Weiterkommen verdient, ich kann nur glücklich sein." Ganz anders dagegen die Stimmung bei PSG-Coach Unai Emery. Viele Beobachter gehen davon aus, dass sein Stuhl nach dem frühen Aus in der Champions League gewaltig wackelt.