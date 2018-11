Verdi hat im Tarifstreit bei der Supermarktkette Real den Druck mit bundesweiten Streiks und einer Demonstration in Düsseldorf erhöht. Laut der Gewerkschaft solle die Tochter des Metro-Konzerns mit ihren 34.000 Beschäftigten wieder in den Flächentarifvertrag zurückkehren. Real-Angestellte Manuela Awiszus sorgt sich derzeit um die Zukunft vieler Mitarbeiter: "Man hat erstens das Gefühl, dass Real versucht hat, die Braut hübsch zu machen, um sie zu veräußern. Wir liegen ja schon länger im Tarifkampf. Und jetzt haben wir das Gefühl, nicht dass wir eine Zerschlagung hinnehmen müssen, dass die einzelnen Märkte gesplittert werden oder aber, dass wir überhaupt keine vernünftige Tarifbindung mehr hinbekommen. Das bedeutet für viele Kollegen also Armut jetzt schon und im Alter erst recht." Die Supermarktkette hatte mit Umsatzrückgängen und niedrigen Margen zu kämpfen. Im Frühjahr hatte sie den Tarifvertrag mit Verdi gekündigt und bezahlt fortan neue Mitarbeiter nach schlechter bezahlten Tarifverträgen mit der Gewerkschaft DHV. Awiszus ist seit 19 Jahren im Konzern und hat bereits Unterschiede erkennen können: "Ja, das Gefühl ist wirklich: die da und wir hier unten. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass wir zusammengehören. Man hat das Gefühl, es splittert alles und wir verdienen das Geld für viele von denen da, und ich glaube, das vergessen viele. Natürlich kann sich von den Herren in der obersten Etage keiner vorstellen, mit 1400 Euro oder weniger im Monat eine Familie ernähren zu können." Bei der Demonstration am Montag machte sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für die Real-Mitarbeiter stark. Der SPD-Politiker wolle ein Zeichen gegen die Tarifflucht setzen: "Metro und Real waren ja in der Vergangenheit eher gute Beispiele im Handel mit Tarifbindung beispielsweise und deshalb gibt es Beschäftigte, die sich fragen, in welche Hände kommt das eigentlich. Ich finde das eine legitime Frage. Wir müssen deutlich machen, dass wir in Deutschland einen starken Handel brauchen. Der wird sich verändern. Aber dafür müssen Interessen ausgeglichen werden zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Und deshalb ist es dem Unternehmen zu wünschen, dass wenn es einen Investor gibt, das in Hände kommt, die Sozialpartnerschaft schätzen und nicht versuchen, die Kräfte zu verschieben." Der Düsseldorfer Handelsriese Metro hatte Mitte September mitgeteilt, Real zum Verkauf stellen zu wollen. Firmenchef Olaf Koch will Metro auf das Geschäft mit den Großmärkten konzentrieren, die Real-Supermärkte haben damit keinen Platz mehr im Konzern.