Real Madrid trennt sich von Trainer Julen Lopetegui. Damit verliert der glücklose Coach innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal seinen Job. Denn im Sommer erst musste er kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft als Trainer der spanischen Nationalmannschaft, seinen Hut nehmen. Trauriger Schlusspunkt in Madrid war die 1:5 Niederlage im "Clasico" beim Erzrivalen FC Barcelona. Real Fans übten sich bereits am Montagabend in Spekulationen, wer wohl der Nachfolger in Madrid werden könnte: "Es war notwendig, denn alles war sehr kompliziert geworden für Lopetegui. Aber wir hoffen, dass dies eine gute Veränderung ist. Ich denke, Solari springt nur vorübergehend ein, bis Conte kommt. Also, was auch immer, es ist das Beste für unser Madrid. Auf Madrid!" "Sie müssen jetzt einen guten Trainer holen, der von allen respektiert wird und der als Katalysator für das Team fungiert. Ich mag zum Beispiel Mourinho. Aber ich weiß, dass die meisten Real Madrid Fans ihn nicht mögen. Aber gut, ich denke, wir würden unter ihm sehrt gut spielen." "Erstens, Schuld war die Diskussionen um die WM und die fehlende Planung. Zweitens, durch die Weltmeisterschaft, gab es keine gute Vorbereitung. Drittens, die Spiele in der Vorbereitung waren alle schlecht. Und Viertens: Wir haben sehr bequeme Spieler, die viel Geld verdienen. Das ist nicht mehr das echte Real Madrid. Sondern es sind nur noch Spieler aus der ganzen Welt. Es geht ums Geschäft. Das ist kein kompaktes Team mehr." Zurzeit leitet der Reservetrainer Santiago Solari die Königlichen als Interimscoach. Und als neue Trainer wurden der belgische Nationaltrainer Roberto Martinez sowie Antonio Conte gehandelt. Doch Medienberichten zufolge sind die Verhandlungen mit dem 49-jährigen Italiener etwas ins Stocken geraten.