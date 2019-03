Die Offensive auf die letzte kontrollierte Hochburg der Extremistenmiliz IS hält an. Seit Anfang Januar wird in Baghus im Osten Syriens gekämpft. Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) haben dabei am Dienstag nach eigenen Angaben Hunderte verletzte IS-Kämpfer gefangengenommen, als sie ein Lager der Extremistenmiliz in deren letzter Bastion eingenommen haben. Die Islamisten würden anständig behandelt und in die Provinz Hasaka im Nordosten Syriens gebracht, sagte ein SDF-Sprecher. Und auch die übrigen IS-Kämpfer in der Region würden bald besiegt sein. Die vergangenen zwei Monate über waren mehr als 60.000 Menschen aus der Enklave Baghus vor den Kämpfen geflüchtet. Bei etwa der Hälfte von ihnen handelte es sich um Unterstützer des IS, darunter auch etwa 5000 Kämpfer. Doch noch immer sollen sich zahlreiche Zivilisten und Angehörige von Mitgliedern der IS-Extremisten in den umkämpften Gebiet aufhalten.