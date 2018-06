In Slowenien hat am Sonntag die rechtsgerichtete Oppositionspartei SDS die Parlamentswahlen gewonnen. Vorläufigen Ergebnissen zufolge kam sie auf 25 Prozent der Stimmen und war damit klarer Sieger. Die Partei des früheren Ministerpräsidenten Janez Jansa, stellt sich klar gegen die Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Sie dürfte es aber schwer haben, eine Regierung zu bilden. Jansa sagte am Sonntag, man werde vielleicht einige Zeit abwarten müssen, bevor ernsthafte Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung möglich werden. Zur Regierungsbildung braucht Jansas Partei mindestens zwei Partner, um eine Mehrheit zu organisieren. Nachdem vorläufigen Ergebnis, kommt die SDS auf 25 der 90 Sitze im Parlament. Die nächst stärkste Partei - die Mitte-Links-Bewegung LMS - vereint 13 Sitze auf sich. Jansa war bereits von 2004 bis 2008 und 2012 bis 2013 Ministerpräsident seines Landes. Er will die Steuern senken und Privatisierungen vorantreiben. 2014 saß er einige Monate nach einem Korruptionsfall im Gefängnis.