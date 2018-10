In Brasilien zieht der rechtsgerichtete Jair Bolsonaro mit einem klaren Vorsprung in die Stichwahl um das Präsidentenamt. Auf Bolsonaro entfielen am Sonntag im ersten Wahlgang 46,3 Prozent der Stimmen. Bolsonaro erklärte, dass er den Sieg schon in der ersten Runde davongetragen hätte, wenn es keine Probleme mit den elektronischen Wahlmaschinen gegeben hätte. Details nannte er nicht. Sein linker Kontrahent Fernando Haddad erreichte 29 Prozent. Der ehemalige Bürgermeister von Sao Paulo trat anstelle des früheren Präsidenten Lula da Silva an, der nach einer Verurteilung wegen der Annahme von Schmiergeldern in Haft ist und nicht antreten durfte. Nach den ersten Hochrechnungen brach in Haddads Wahlkampfzentrale in Sao Paulo Jubel aus, als klar wurde, dass es eine Stichwahl geben wird. Der zweite Wahlgangist für den 28. Oktober angesetzt.