Noch schnell die Liebsten verabschieden, bevor man in einem Ruderboot den Atlantischen Ozean überquert. Diese Teilnehmer der Talisker Whisky Atlantic Challenge starteten am Mittwoch von der kanarischen Insel La Gomera und werden bis zu 90 Tage unterwegs sein. Ihr Ziel: Die Karibik. Vor dem Start werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, auch von dieser Teilnehmerin: "Wir bringen das Boot in Ordnung, haben noch ein paar operative Dinge zu tun. Aber zur selben Zeit sind unsere Bäuche, Herzen und Verstand nur ein (Geräusch). Ich dachte, ich könnte mich zusammenreißen, aber ich musste weinen, als ich meinen Vater sah. Es ist komisch. Es sind viele Emotionen dabei, aber es fühlt sich ruhig an. So etwas habe ich noch nie erlebt." Ein Wechselbad der Gefühle - auch auf dem Atlantischen Ozean. In den nächsten Wochen erwarten die Teilnehmer extreme Wetterbedingungen. Tropische Stürme, Wellen mit bis zu 12 Metern Höhe, sowie drückende Hitze. 30 Teams mit Teilnehmern aus der ganzen Welt treten an - jedes Boot sammelt Geld für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr brachen vier Ruderer den amtierenden Weltrekord. Die Strecke von fast 5000 Kilometern schafften die Sportler in 29 Tagen.