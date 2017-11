Heftige Regenfälle haben in Australien für Hochwasser in Teilen von Melbourne gesorgt. Die australische Wetterbehörde gab eine Unwetterwarnung für die Metropole heraus. Straßen wurden überflutet, Autos mussten in Sicherheit gebracht werden, einige versanken in den Wassermassen. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen vorerst nicht zu verlassen.