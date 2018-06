Italien hat eine neue Regierung - 88 Tage nach der Wahl. Erstmals bestimmt ein Kabinett aus den Euro-kritischen Populisten der 5-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega die Geschicke der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone. Der neue Regierungschef Giuseppe Conte und seine Minister legten am Freitag vor Staatspräsident Sergio Mattarella den Amtseid ab. Conte ist politisch noch weitgehend unerfahren. Der Jura-Professor muss noch die Unterstützung des Parlaments gewinnen. Die 5 Sterne und die Lega verfügen dort aber über eine breite Mehrheit, die für kommende Woche vorgesehene Vertrauensabstimmung in beiden Kammern des Parlamentes dürfte daher eine Formsache sein. Der Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini, wird Innenminister. "Ich gebe zu, dass ich aufgeregt und glücklich bin", schrieb er auf Twitter. Der Vorsitzende der 5-Sterne, Luigi Di Maio, führt künftig ein eigens geschaffenes Ministerium, das die Ressorts Arbeit und Industrie zusammenführt. Der 81-jährige Euro-Kritiker Paolo Savona übernimmt das Ministerium für Europäische Angelegenheiten. Er war von den Koalitionsparteien ursprünglich als Wirtschafts- und Finanzminister vorgesehen, scheiterte am Veto Mattarellas. Nach dem politischen Tauziehen der vergangenen Wochen hoffen manche Bürger nun auf das Beste. "Die neue Regierung? Sie wird's schon schaffen. Auch wenn ich selbst für Berlusconis Forza gestimmt habe, es wird klappen, wir müssen den Wandel wenigstens versuchen." "Diese Regierung ist wenigstens mal was Neues und geht auf eine Innovation bei den Wahlen zurück. Das ist etwas Gutes und es gehört zu unserer Demokratie. Wir werden bald sehen, ob es gut oder böse endet." In Italien hielten Regierungen selten die fünfjährige Wahlperiode durch, sagt der Reuters-Journalist Steve Scherer. Er rechne nicht damit, dass es diesmal anders sei. ist. "Die rechte Lega hat eine sehr harte Haltung zur Einwanderung, während die 5-Sterne-Bewegung mehr Sympathien von Links bekommt, das dürfte also ein Problem zwischen ihnen werden. Und dann haben beide sehr große Ambitionen beim Thema Ausgaben, die 5-Sterne setzt auf Sozialleistungen und die Lega auf Steuersenkungen. Der erste Härtetest für diese Regierung dürfte bei ihrem ersten Haushalt in diesem Jahr kommen. Mal sehen, ob sie die Quadratur des Kreises schaffen und Kompromisse für beide Seiten finden können. Wenn sie es schaffen, wird sie die Regierung wohl ein weiteres Jahr durchhalten, wenn nicht, wäre von sehr kurzer Dauer." Die Bundesregierung teilte mit, sie werde offen auf die neue Regierunge zugehen. Die Europäische Union rief zu Einigkeit und Solidarität auf und sagte Italien Unterstützung bei Reformen zu.