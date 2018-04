HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen, anhaltenden Aufschwung, in einer robusten Verfassung. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr ein ausgesprochen positives Wirtschaftswachstum haben werden von preisbereinigt 2,3 Prozent. SCHNITT. Mir bereitet die aktuelle Entwicklung der Handelspolitik im internationalen Rahmen Sorge. Deutschland ist eine offene Volkswirtschaft. Wir haben einen grenzüberschreitenden Handel. Wir haben grenzüberschreitende Investitionen. Und all dies trägt erheblich zum Wohlstand bei. In Deutschland hängt mehr als jeder zweite Arbeitsplatz in der Industrie vom Export ab. Deutschland setzt sich daher gemeinsam mit der Europäischen Union nachdrücklich ein für offene Märkte, für unverzerrten internationalen Wettbewerb und gegen Protektionismus".