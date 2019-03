Die große Koalition will bis zum 30. September weiter keine Waffen mit deutschen Bauteilen an Saudi-Arabien liefern lassen. Man habe entschieden, dass das auslaufende Moratorium um weitere sechs Monate verlängert wird, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagabend in Berlin mit. Für diesen Zeitraum würden grundsätzlich auch keine Neuanträge genehmigt. Zuvor hatte im Kanzleramt der geheim tagende Bundessicherheitsrat beraten. Dabei mussten Union und SPD eine Einigung finden, weil das Moratorium sonst am 31. März ausgelaufen wäre. Die Regierung einigte sich aber auf zwei Einschränkungen. Zum einen will die Koalition der Peene-Werft in Wolgast helfen, den Schaden aus den von Saudi-Arabien bestellten Küstenschutzschiffe zu minimieren, die zum Teil bereits gebaut sind, aber nicht ausgeliefert werden dürfen. Die zweite Einschränkung betrifft Rüstungsgüter, die von deutschen Firmen zusammen mit Unternehmen aus anderen EU-Staaten hergestellt werden. Hier sollen bereits erteilte Ausfuhrgenehmigungen zunächst bis zum 31. Dezember 2019 verlängert werden. Mit der Einigung setzte sich die SPD-Fraktion durch, die eine Verlängerung des Ausfuhrstopps gefordert hatte. Unions-Politiker hatte dagegen eine erneute Verlängerung wegen des Protests der wichtigsten EU-Partner kritisch gesehen. Die große Koalition hatte ein Moratorium für Rüstungs-Exporte nach Saudi-Arabien als Reaktion auf den Mord an dem saudischen Journalisten Kashoggi verhängt.