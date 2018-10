Wer in Deutschland auf eine Organspende angewiesen ist, wartet oft vergeblich. Denn die Zahl der Spender ist seit 2012 kontinuierlich zurückgegangen. Im Jahr 2017 wurde mit nur noch 767 Spendern ein Tiefstand erreicht. Auf der anderen Seite warten den offiziellen Zahlen zufolge rund 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Damit die Lücke aus Angebot und Nachfrage kleiner wird, hat das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn beschlossen. Demnach ist ein Bündel von Maßnahmen vorgesehen, um die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Spahn erklärte, das Hauptproblem bei der Organspende sei nicht die Spendenbereitschaft, die in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Ein Schlüssel liege vielmehr bei den Kliniken. Ihnen fehlten häufig Zeit und Geld, um mögliche Organspender zu identifizieren. "Zum einen sollen die Krankenhäuser, die Organe entnehmen, besser vergütet werden. Damit nicht die finanziell bestraft sind, die sich um Organspende kümmern. Und zum zweiten wollen wir Transplantationsbeauftragte freistellen in den Kliniken, die Zeit haben, Organspender zu identifizieren. Die Zeit haben, auch die sehr schwierigen Gespräche mit den Angehörigen in der konkreten Situation zu führen. Auch dafür wird es zusätzlich Geld und zusätzlich Ressourcen geben." Parallel wolle die Bundesregierung weiter über die Organspende aufklären und dafür sorgen, dass sich die Spendenbereitschaft erhöhe, sagte Spahn. Der CDU-Politiker rief dazu auf, das Gesetz zügig zu beraten und zu beschließen, denn es werde Leben retten. Als nächstes soll es von Bundestag und Bundesrat beraten werden und in der ersten Jahreshälfte 2019 in Kraft treten.