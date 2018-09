Die britische Premierministerin Theresa May stand am Mittwochabend beim informellen EU-Gipfel in Salzburg im Mittelpunkt. Bei einem Abendessen der Staats- und Regierungschefs präsentierte May die britischen Forderungen zum Brexit, dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Fortschritte in den Verhandlungen konnten nach Angaben von Teilnehmern dabei nicht erzielt werden. Gegenwärtig gebe es Stillstand, hieß es. May hatte vor dem Treffen von den verbleibenden EU-Staaten Bewegung gefordert. Ihre Regierung habe ihre Positionen in den Gesprächen weiterentwickelt, und so müsse es nun auch die EU tun, sagte May bei ihrer Ankunft am Mittwochabend in Salzburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich vor dem Treffen hoffungsvoll: "Ich wünsche mir, dass wir einen Austritt haben, der in guter Atmosphäre stattfindet, in Respekt vor einander. Und dass auch in bestimmten Bereichen eine sehr enge Kooperation möglich ist. Ich nenne die Bereiche der Sicherheit, der inneren und auch der äußeren Sicherheit. "Ein harter Brexit wäre schwierig für Europa, aber fürchterlich für Großbritannien", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Am Donnerstag beraten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ohne May über das weitere Vorgehen.