In Argentinien ist die Regierungskoalition von Präsident Mauricio Macri aus den Parlamentswahlen am Sonntag als Sieger hervorgegangen. Das Bündnis Cambiemos entschied nach Auszählung fast aller Stimmen die fünf bevölkerungsstärksten Provinzen für sich. Darunter auch die Provinz Buenos Aires, in der fast 40 Prozent aller Wahlberechtigten leben. Bei der Abstimmung standen ein Drittel der Senatsplätze und die Hälfte des Abgeordnetenhauses zur Wahl.