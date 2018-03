Türkische Truppen und mit ihnen verbündete Milizen haben nach Informationen des türkischen Militärs die kurdische Region Afrin im Norden Syriens vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Aus Armeekreisen verlautete am Samstag, dass auch die verbliebenen Dörfer über Nacht noch besetzt wurden. Die Einwohner könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Hier die Stimme von einem Sprecher des türkischen Roten Kreuzes am Samstag in Afrin: "Unsere mobilen Küchen sind hier und unsere Crews sind in den Dörfern. Wir arbeiten an der Eröffnung von Dialysezentren und am Krankentransport. Es gibt Probleme mit den Staudämmen, die frisches Wasser liefern, aber auch daran arbeiten wir. Wir versuchen, dass das Leben hier kurz- und mittelfristig wieder normal wird." Am vergangenen Wochenende hatten türkische Einheiten zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Hauptstadt Afrin der gleichnamigen Region in Syrien eingenommen. Die Türkei zielt mit ihrer Offensive auf die Kurdenmiliz YPG, die sie als verlängerten Arm der PKK betrachtet.