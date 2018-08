Die Dax-Kurve an der Frankfurter Börse zeigte zu Handelsbeginnen am Montag nach oben. Mit Rückenwind von der Wall Street eröffnete das deutsche Börsenbarometer ein halbes Prozent fester. Auslöser der Rally, die am Freitag bereits die Börsen in den USA auf neue Rekordstände getrieben hatte, waren Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf einer Zentralbanken-Konferenz. Er hatte sich ungeachtet der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump am geldpolitischen Kurs der Fed dafür ausgesprochen, die Zinsen in den USA behutsam zu erhöhen. Das komme auch bei den Anlegern in Frankfurt gut an, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Die US-Notenbank hat zwei wichtige Aufgaben. Erstens weiß sie, ihre Unabhängigkeit muss sie verteidigen. Das Vertrauen in die US-Notenbank hat dazu geführt, dass die Weltfinanzkrisen einigermaßen glimpflich abgegangen sind. Daran darf man nicht rühren. Und zweitens, eine zu starke Zinserhöhungspolitik der US-Notbenbank führt nur dazu, dass der Dollar zu stark und dass dann sehr viel Geld die Schwellenländer verlässt, nach Amerika geht und dann in Schwellenländern kein Geld mehr für Finanzinvestitionen da ist. Und dann haben wir ein Problem, dann haben wir die nächste Weltwirtschaftskrise." Positiv wurden auch die Fortschritte in den Verhandlungen über eine Reform des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta bewertet. Nach Worten von US-Präsident Donald Trump ist eine Einigung mit Mexiko nahe: "Es verwundert zwar ein bisschen, aber die Amerikaner wollen mit den Mexikanern ein neues Handelsabkommen machen. Das würde sehr viel Druck aus der Handelsdiskussion herausnehmen. Das wäre sehr positiv, insbesondere für deutsche Exportwerte. Anscheinend kann man sagen: Trump, er wird vom Saulus zum Paulus." Insbesondere die Autobauer profitieren von einem reibungslosen Handel zwischen den USA und Mexiko, denn sie verkaufen in mexikanischen Fabriken produzierte Fahrzeuge auf dem US-Markt. Daher legten die Aktien von BMW, Volkswagen und Daimler deutlich zu.