Nur mit dem Kran können die letzten Blöcke zusammengesetzter Plastiksteine am Dienstag noch auf die Spitze gehievt werden, so hoch ist der in Tel Aviv stehende, farbenfrohe Turm inzwischen, 36 Meter sollen es am Ende sein. Tausende Einwohner der israelischen Metropole haben Hand angelegt und in über zwei Wochen mehr als eine halbe Million Teilchen verbaut. Warum sie das getan haben, erklärte Amir Asor, Geschäftsführer der Jungen Ingenieure und selbst an dem Projekt beteiligt. O-Ton: "Es ist ein Denkmal zu Ehren von Omer Sayag, eines Jungen, der im Alter von achteinhalb Jahren gestorben ist. Er hatte eine Krebserkrankung, und seine Lehrer namens Ben und Sherlie wollten ihren Traum realisieren und einen Gedenk-Turm aus Steinen bauen, weil Omer das so liebte. Ich freue mich deshalb, Teil dieser erstaunlichen Reise zu einem neuen Guinness-Weltrekord zu sein." Da sich kein offizieller Schiedsrichter der Organisation vor Ort befand, stand die Bestätigung des neuen Rekords zunächst aus. Dieser müsste die gut 35 Meter toppen, die 2015 in Mailand in die Höhe ragten. Ein Ausnahmebauwerk ist der Omer-Turm in Tel Aviv aber ohnehin allemal.