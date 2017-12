Können Rentiere fliegen? Und haben einige spezielle Exemplare dieser Art tatsächlich rote Nasen? Solchen Fragen war am Sonntag eine besondere Führung im Zoo Berlin auf den Spuren. Andreas Filz ist hier als Experte unterwegs, er ist einer der Verantwortlichen der Zoo-Schule Berlin. Und ihn darf man auch mal fragen, ob Rentiere gelegentlich durch die Lüfte sausen: "Also ich habe unsere noch nicht fliegen sehen, aber der Zoo macht ja auch immer um 14 Uhr schon zu an Weihnachten, und da wissen wir nicht, was danach passiert. Wir haben auch noch nicht nachgeguckt, ob unser Männchen vielleicht eine rote Nase bekommt. Das sehen wir nie. Also vielleicht macht deshalb der Zoo auch zu um diese Zeit." Für manche Eltern dürfte es ganz nett sein, die Zeit an einem solchen Tag an diesem Ort zu verbringen und Rentiere zu füttern: "Wir waren vor zwei Jahren schon mal hier, letztes Jahr haben wir keine Tickets gekriegt. Wir sind einfach gerne im Zoo und es ist irgendwie eine schöne Einstimmung für en Heiligen Abend. Den muss man ja auch rumkriegen." Ob Rentiere fliegen oder rote Nasen haben - man weiß es nicht. Aber was man wissen kann: Rentiere sind die einzige Hirschart, die mittlerweile tatsächlich auch zum Nutztier oder eben Haustier der Menschen wurde.