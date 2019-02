Der konservative US-Senator Marco Rubio hat am Sonntag die Grenze von Kolumbien zu Venezuela besucht und dort wiederholt deutliche Kritik am amtierenden Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, geäußert: O-Ton: "Was hier dieser Tage passiert, was in Venezuela geschieht, das ist eine von einem Mann gemachte Krise von epischen Ausmaßen. Keine Naturkatastrophe, sondern eine von Menschen gemacht: Ein kriminelles Regime, das gewillt ist, sein eigenes Volk hungern und töten zu lassen, bevor es die Macht aufgibt." Marco Rubios Eltern waren laut Medienberichten bereits 1956 aus Kuba in die USA gegangen, der Senator steht auch der Regierung in Havanna sehr kritisch gegenüber und sagt zum Thema einer etwaigen militärischen Intervention der USA in Venezuela: O-Ton: "Die einzige Militärintervention, die heute in Venezuela existiert, ist eine kubanische Intervention. Alle Institutionen, alle Regierungsbereiche sind von den Kubanern übernommen worden. Wie ist das möglich? Wie kann ein Führer, der geschworen hat, sein Land zu schützen, diese Kontrolle über sein Heimatland an Kuba ausliefern, also an ein anderes Land?" Die Lage hier an der Grenze gilt als besonders angespannt, seit der selbsternannte und von den USA sowie anderen Ländern anerkannte "Übergangspräsident" Juan Guaidó angekündigt hat, an dieser Stelle am 23. Februar zahlreiche Güter aus den USA wie Lebensmittel und Medikamente auf alle Fälle nach Venezuela hineinbringen zu lassen. Sein Gegenüber Nicolas Maduro hat mehrfach deutlich gemacht, dass er darin vor allem eine US-gestützte Provokation und einen möglichen Kriegsanlass sehe.