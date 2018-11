Sie hat die Stichwahl um dem Senatssitz im US-Bundesstaat Mississippi gewonnen. Die Republikanerin Cindy Hyde-Smith setzte sich am Dienstagabend gegen den afroamerikanischen Demokraten Mike Espy durch. Damit haben die Republikaner ihre Mehrheit im Senat in Washington ausgebaut. Dort haben sie künftig 53 Sitze und die Demokraten 47. Im Wahlkampf hatte Hyde-Smith mit Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt, die viele als rassistisch gewertet hatten. Sie sagte über einen ihrer Unterstützer: "Wenn er mich zu einem öffentlichen Aufhängen einladen würde, wäre ich der ersten Reihe". Für diese Äußerungen hatte sich die 59-jährige später entschuldigt. Hyde-Smith gilt als großer Fan von US-Präsident Donald Trump, der sie im Wahlkampf unterstützt hatte. Sie ist die erste Frau, die in Mississippi in den Senat gewählt wurde. Vor der Wahl galt sie als klare Favoritin. "Bei diesem Sieg geht es um unsere konservativen Werte. Es geht darum, was für uns als Familie am Wichtigsten ist. Diese Dinge werde ich mit nach Washington nehmen." Der unterlegene Kandidat der Demokraten, Mike Espy, gratulierte Hyde-Smith zu ihrem Sieg. Er hoffe, dass es ihr gelingen werde, ein derzeit sehr gespaltenes Mississippi wieder zu vereinen. Im Wahlkampf hatte er sich moderat gegeben und gesagt, er wolle mit US-Präsident Trump und den Republikanern zum Wohle des Landes zusammenarbeiten.