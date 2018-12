BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Auf diesen Augenblick hatten die Menschen an Bord des Schiffs der Hilfsorganisation "Proactive Open Arms" lange warten müssen. Nach einer Woche auf hoher See durfte das Schiff am Freitag im spanischen Hafen Campamento bei Algeciras einlaufen. Die Besatzung des Schiffes hatte vor der libyschen Küste mehr als 300 Flüchtlinge an Bord genommen, deren Boote nach Angaben der Hilfsorganisation in Seenot geraten war. Die Geretteten sollen aus Somalia, Nigeria und Mali stammen. Nach der Rettungsaktion suchte die Schiffsbesatzung nach einem Hafen. Ohne Erfolg. Italien und Malta lehnten ab. Libyen, Frankreich und Tunesien reagierten nicht. Der Direktor von Proaktiva Open Arms, Oscar Camps: "Es ist nicht angemessen für die Europäische Union, dass sie hier versagt hat. Es musste Spanien sein, weil das Schiff unter spanischer Flagge fährt. Wir bedauern diese Situation außerordentlich." Um den Hafen zu erreichen mussten die Menschen an Bord eine lange Reise in Kauf nehmen, die sie trotz der Kälte an Deck verbrachten. Weihnachten erlebten sie auf dem Mittelmeer. Proviant und Medikamente bekamen sie von einer spanischen Hilfsorganisation. Im Laufe des Jahres hatte es mehrfach Streit um die Aufnahme von Schiffen mit geretteten Flüchtlingen gegeben. Ein Beispiel dafür war auch die Aquarius, die von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranee und Ärzte ohne Grenzen betrieben wurde. Der italienische Innenminister Salvini hatte dem Schiff untersagt, in einem Hafen seines Landes anzulegen.