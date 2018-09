Zahlreiche Journalisten warteten vor dem Gerichtsgebäude in Rangun, als der Reuters-Journalist Wa Lone abgeführt wurde. Zuvor hatte ein Gericht ihn und seinen Reuters-Kollegen Kyaw Soe Oo zu sieben Jahren Haft verurteilt. Wegen des Verstoßes gegen ein Gesetz zu Staatsgeheimnissen. Nach dem Urteil zeigte sich Wa Lone kämpferisch: Er und sein Kollege seien zu Unrecht beschuldigt worden. Sie hätten sich streng an die journalistischen Standards und ethischen Regeln gehalten und ihrer Nation keinen Schaden zugefügt. Das Urteil habe schon vorher festgestanden, sagte Wa Lone. Die beiden Journalisten waren im Dezember festgenommen worden, als sie an einem Artikel über die Ermordung von zehn Männern und Jungen recherchierten, die der muslimischen Minderheit der Rohingya angehörten. Die Staatsanwaltschaft hatte den Männern vorgeworfen, gegen ein Gesetz zu Staatsgeheimnissen aus der Kolonialzeit verstoßen zu haben. Darauf stehen bis zu 14 Jahre Haft. Reuters-Chefredakteur Stephen J. Adler kritisierte das Urteil und forderte die Regierung auf, es dringend zu korrigieren. Das Urteil stehe nicht im Einklang mit Rechtsstaatlichkeit und dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das Urteil beruhe auf falschen Vorwürfen, die dazu dienten, die Berichterstattung zum Schweigen zu bringen und die Presse einzuschüchtern. Für ein Fehlverhalten gebe es keine Beweise, sagte Adler. Auch Vertreter der Vereinten Nationen und die Botschafter der USA und von Großbritannien zeigten sich von dem Urteil enttäuscht. Weltweit hatten sich Politiker und Prominente für die Freilassung der beiden Reporter eingesetzt. Der Fall galt auch als Test für den Fortschritt des südostasiatischen Landes auf dem Weg zur Demokratie. Die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi steht international unter Druck. Eine UN-Kommission warf dem Militär Myanmars kürzlich Massentötungen und -vergewaltigungen unter den muslimischen Rohingya vor.