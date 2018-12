Aus Furcht vor einer Rezession beim wichtigen Handelspartner USA ziehen sich Anleger aus europäischen Aktienwerten zurück. Dax und EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils gut ein Prozent. Die Ängste werden unter anderem von der Entwicklung am US-Rentenmarkt genährt. Dort sind erstmals seit gut einem Jahrzehnt die Renditen länger laufender Bonds teilweise unter diejenigen mit kürzerer Laufzeit gefallen. Börsianer nennen dieses Phänomen "inverse Zinskurve". Zudem wachsen trotz des von US-Präsident Donald Trump verkündeten Burgfriedens im Zollstreit mit China Zweifel an einer dauerhaften Lösung. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank: "Rezessionsängste sind immer da. Begründet sind sie aber nicht, weil: so schlimm ist es nicht. Kommt es zu einem Deal zwischen China und den USA, dann wird die Stimmung sich auf jeden Fall aufhellen, das wissen wir. Ist die Stimmung erst besser, dann klappt's auch wieder mit der Wirtschaft." Gegen den Trend stemmten sich am Mittwoch die Papiere der Autobauer. Das Treffen der Konzernchefs von VW, Daimler und BMW mit Trump und Regierungsvertretern in Washington kam an der Börse gut an. "Die deutschen Autobosse waren im Weißen Haus, das zum Autohaus wurde, zum Showroom. Ich bin sicher, man hat Trump einiges geboten. Man wird ihm gesagt haben: 'Wir bauen viel mehr Arbeitsplätze in Amerika auf, wenn Du, lieber Trump, auf Zölle verzichtest.' Und genauso wird es kommen." Volkswagen, BMW und Daimler kündigten nach dem Spitzentreffen am Dienstag ein stärkeres Engagement in den USA an.