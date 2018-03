Leni Riefenstahl gilt als erste deutsche Filmemacherin. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg war sie eine Filmpionierin: Sie montierte ihre beiden Filme über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin in einer bis dahin ungekannten Art und wurde damit weltberühmt. In der Nazizeit zeichnete sie für mehrere Propagandafilme verantwortlich. Nach dem Krieg erntete Riefenstahl als Fotografin mit Porträts des im südlichen Sudan lebenden Nuba-Stammes Ruhm. Am 8. September 2003 starb sie im Alter von 101 Jahren in Pöcking am Starnberger See. Riefenstahls ehemalige Sekretärin vermachte das umfangreiche Erbe der Künstlerin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Dort reagierte man zunächst überrascht, dann aber erfreut. Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, begaben sich Ludger Derenthal, der sich federführend um die Aufarbeitung des Nachlasses kümmern soll, zum Haus von Riefenstahl nach Pöcking. Dieses sei von oben bis unten voll gewesen mit Material, Filmen und Fotografien, sagt Derenthal. "Natürlich haben wir die einen oder anderen Sachen gesehen. Und wir haben eben gesehen, dass Frau Riefenstahl wirklich alles aufbewahrt hat, was aus ihrem Leben da ist und wir hoffen, dass wir das auch bald der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Nur ist es dann immer so, man muss tatsächlich einen solchen Bestand in der Tiefe erst mal aufarbeiten. Und das fordert dann doch wieder Zeit." Die Aufarbeitung der Bestände, die bis in die 1920er-Jahre zurückreichen, soll unter anderem Riefenstahls Beziehung zum Nationalsozialismus thematisieren. Riefenstahls wohl berühmtestes und zugleich umstrittenstes Werk ist die 1934 entstandene Dokumentation „Triumph des Willens" über den 6. Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg. "Aber es gibt dann eben auch sehr viel Schriftmaterial, Akten, Presseausschnitte, ihre Tageskalender, das Manuskript ihrer Memoiren zum Beispiel. Und wir hoffen eben, dass man mit diesen Akten und auch dem weiterem schriftlichen Nachlass, die Umstände der Entstehung von vielen bedeutenden Filmen, die sie gemacht hat, von Fotokampagnen, die sie unternommen hat, besser dokumentieren und erklären kann." Die 1902 geborene Riefenstahl feierte als Schauspielerin, Filmemacherin und Fotografin große Erfolge - war aber immer umstritten. Man kenne die besondere Verantwortung, der ihr Nachlass mit sich bringe, sagt Derenthal: "Sie wird auch umstritten bleiben und das ist auch etwas, was ihr Leben nach 1945 intensiv geprägt hat. Wir werden das immer wieder thematisieren müssen. Und es ist auch, glaube ich, nichts Neues, wenn wir sagen, dass diese Position nicht einfach zu bewerten ist." Der Nachlass soll an verschiedenen Orten aufbewahrt werden: Während der fotografische Bestand im Museum für Fotografie am Bahnhof Zoo untergebracht werden soll, plant die Stiftung, den Schriftenbestand mit Korrespondenzen, Tagebüchern und Manuskripten von der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin betreuen zu lassen.