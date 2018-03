BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**PART MUST ON SCREEN COURTESY JENNA WRAY DWORKIN, PART MUST ON SCREEN COURTESY CAITLIN HARRISON, PART MUST ON SCREEN COURTESY MARCUS BRASHER, PART MUST ON SCREEN COURTESY SARANG SHARAN **~ Diese Amateuraufnahmen machen deutlich: der Hagelsturm, der am Wochenende über Teile von Texas niedergegangen ist, war heftig. Die Hagelkörner, die auf Autos und Gebäude niedergegangen sind, sollen Augenzeugen zufolge teilweise so groß wie Baseball-Bälle gewesen sein. Dazu gab es einen heftigen Sturm. Autos wurden verbeult, Scheiben gingen zur Bruch. Wie groß die angerichteten Schäden sind, kann derzeit nur geschätzt werden. Nach lokalen Medienberichten gibt es aber glücklicherweise keine Verletzten.