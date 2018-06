Verschrottung mit Showeffekt am Mittwoch in Rio de Janeiro. Brasilianische Sicherheitskräfte lassen Waffen und Munition plattwalzen. Die öffentliche Demonstration soll zeigen, wie entschlossen die Behörden nach eigenen Angaben gegen Waffengewalt in der kriminalitätsgeplagten Metropole vorgehen. Der Armeegeneral Jose Santana Soares erklärt die Aktion. "Wenn diese Waffen noch in den Händen von Kriminellen wären, wären wir alle in Gefahr, Sie, ich und unsere Familien. Deswegen ist es wichtig, das hier zu beeenden. Rund 2000 Waffen kamen am Mittwoch unter die Räder. Insgesamt sollen in den kommenden Tagen 8500 Waffen zerstört werden. Manche von ihnen wurden bei Razzien beschlagnahmt, andere wurden den Behörden freiwillig übergeben und rund 2000 sollen aus Beständen der Militärpolizei stammen. In Tests hatte sich demnach herausgestellt, dass die Waffen nicht mehr zu gebrauchen waren.