Das ist SoFi, auf Erkundungstour am Boden des Südpazifik, nahe der Fidschi Insel Taveuni. Anders als andere Forschungsroboter ist Sofi leise und flexibel und lässt sich so sanft durch die Tiefsee steuern, dass sie die dortigen Lebenswelten nicht stört. Und das ist SoFi über Wasser - Der Roboter hat eine weiche Schwanzflosse aus Gummi, ist knapp 50 Zentimer lang, wiegt nicht mal 2 Kilo und in der Schnauze beherbergt er komplexe Elektronik und eine Kamera für Fotos mit hoher Auflösung. Normalerweise müssen Apparate für die Unterwasserforschung an Booten befestigt oder durch Propeller angetrieben werden, wodurch Fische verscheucht und das natürliche Meeresumfeld gestört wird. Sofi hingegen wird mit einer Wasserfesten Nintendo Konsole gesteuert, kann bis zu 21 Meter vorausschwimmen und sich ganz sanft in die Unterwasserwelt einordnen. So soll sie Meeresbiologen unterstützen, und beispielsweise zum Messen von Verschmutzung, zum Beobachten, Überwachen oder Erstellen von Karten genutzt werden. Entwickelt wurde Sofi am Massachusetts Institute of Technology, im Labor für Computer Science und Artifical Intelligence. Dort wurde sie auch getauft - Sofi steht nicht nur für Soft-Fish, sondern auch für den Jugendschwarm einer ihrer Erfinder.