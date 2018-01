Dieser kleine Roboter auf vier Rädern kann Dinge, die nicht viele Roboter können. Er kann sich innerhalb von Menschenmengen fortbewegen. Und das, obwohl Menschen nur schwer auszurechnen sind. Mit plötzlichen Bewegungen und Richtungswechseln. Der Roboter muss mit allem rechnen und blitzschnell reagieren können. Er hat die Fähigkeit, sozial aufmerksam zu sein, sagt Michael Everett, der das Projekt am Massachusetts Institute of Technology leitet: "Steuerung mit sozialer Aufmerksamkeit bedeutet für uns, dass ein Roboter Wege plant, die berücksichtigen, was die Menschen machen. Wenn der Roboter nur den besten Weg für sich selbst suchen würde, dann wäre es ein sehr aggressiver Roboter. Und wenn er sich nur danach richten würde, was alle anderen wollen, dann wäre er ein sehr zurückhaltender Roboter. Wir möchten eine Mischung aus beidem. Und einen Roboter, der sich wie die Menschen verhält und im Verkehrsstrom mitschwimmt." Damit der Roboter seinen Weg durch den Verkehr findet, hat er viele Sensoren, die auch in autonom fahrenden Autos zu finden sind. Zusätzlich drei Webcams, die dabei helfen, die Umwelt besser wahrzunehmen. Er ist so programmiert, dass er sich auf seinem Weg zum Ziel nur Zwischenziele setzt und immer wieder seinen Kurs neu anpassen kann. "Wir möchten im Strom mitschwimmen, was bedeutet, dass wir ziemlich schnell fahren müssen. Wir fahren in menschlicher Gehgeschwindigkeit. Wenn eine Person auf unseren Roboter zukommt, halten wir uns an die sozialen Regeln. Unser Programm sieht vor, dass wir auf der rechten Seite an ihm vorbeigehen. Wenn wir jemanden überholen gehen wir links an ihm vorbei." Das Ganze läuft dem ersten Eindruck nach schon ganz gut. Auch wenn der Weg zu einem vollwertigen Fußgänger noch weit ist. Unter anderem kann der Roboter die Körpersprache und zum Beispiel Blicke der Menschen nicht richtig erkennen oder gar deuten. Wenn das noch besser wird - so die Hoffnung der Wissenschaftler - könnte der Roboter als Essensbote arbeiten. Oder in Krankenhäusern Medizin oder sogar Patienten transportieren.